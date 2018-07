300 médicos deixarão de atender pelo SUS

O sistema de saúde pública de Alagoas pode entrar em colapso a partir de abril, com a confirmação do descredenciamento massivo dos médicos do Sistema Único de Saúde. Segundo o sindicato dos médicos, cerca de 300 profissionais não estarão mais disponíveis para os que não têm condições de pagar. Ontem, 65 médicos da Maternidade Escola Santa Mônica entregaram carta de demissão coletiva. A instituição perde 80% de seus especialistas.