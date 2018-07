216 mil disputam vaga de professor temporário

Cerca de 216 mil professores concorrem ao cargo de temporário na rede estadual de ensino de São Paulo. Os candidatos serão selecionados por meio de uma prova, que ocorrerá nos dias 12 e 21 de dezembro. Também serão levados em conta o tempo de serviço e a titulação do profissional. Esta é a primeira vez que uma prova fará parte do critério de avaliação. A Secretaria da Educação informa também que, em 2009, selecionará por meio de concurso público 75 mil professores para vagas efetivas, com carga horária de dez horas semanais.