2009 será um dos 5 mais quentes da história

Este ano será um dos cinco mais quentes já registrados, afirmaram cientistas britânicos na terça-feira. A temperatura média mundial de 2009 deverá ficar 0,4°C acima da média de longo prazo (registrada entre 1961 e 1990) - isso apesar do resfriamento de grandes áreas do Oceano Pacífico, um fenômeno conhecido com La Niña. Portanto, 2009 seria o mais quente desde 2005, de acordo com os pesquisadores do Met Office. Até hoje, o ano mais quente já registrado foi 1998.