2008 registra recorde de transplantes em São Paulo

O ano de 2008, mesmo sem terminar, já bateu o recorde histórico de transplantes. Foram 1.386 cirurgias entre janeiro e 15 de dezembro, marca que supera o antigo recorde de 1.332 cirurgias, registrado em 2004. "O principal motivo para o aumento foi a capacitação dos médicos (foram 135 só este ano), além da melhora da estrutura", diz o coordenador da Central Estadual de Transplantes, Luiz Augusto Pereira. "Devemos fechar 2008 com uma média nacional de 7 doadores por milhão de habitantes. Em 2007, foram 6,2 por milhão", afirma Valter Garcia, presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). Segundo os especialistas, para reduzir a fila de espera por um coração, pulmão ou rim - que só no Estado soma 12,4 mil pessoas - é preciso mexer em dois fatores: aumentar a notificação de doadores, já que hoje 50% dos casos não são informados, segundo a ABTO, e trabalhar para diminuir a recusa familiar. Estudo do Hospital das Clínicas identificou que o principal motivo de negação dos parentes é não compreender a morte encefálica, condição para a doação. Segundo o autor Edvaldo Moraes, é difícil entender que não há chance de recuperação, já que o coração do paciente continua batendo. Com o aumento da expectativa de vida, a idade média dos doadores subiu em São Paulo para 40 anos. Em 2002, eram 34 anos, mostra levantamento da Secretaria de Saúde. "É muito positivo o aumento, porque indica que menos jovens estão morrendo de forma violenta. Mas quanto mais velho o doador, menor é o aproveitamento dos órgãos", diz Pereira.