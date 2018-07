20 h no trânsito? Use para fechar negócios

A administradora de empresas Adriana Schwengber, de 37 anos, mora na Vila Mariana, zona sul, e trabalha em Osasco, na Grande São Paulo. Acorda às 5h30 e não dorme antes da meia-noite. Para ir trabalhar, utiliza ônibus, metrô e trem. Enfrenta engarrafamentos, vagões lotados e estações em que é difícil transitar. Nessa odisséia, perde mais de quatro horas por dia. "É muito cansativo. Em algumas vezes, chega a dar pânico", diz Adriana. A professora Ana Fani Alessandri Carlos, do Departamento de Geografia da USP, entende que o ritmo da metrópole prejudica o cotidiano das pessoas. "Esse processo paralisa a cidade e subtrai a vida", argumenta. Adriana achou uma forma de contornar o problema. Resolveu tornar produtivas as 20 horas semanais que passa no trânsito. Poderia ler ou escutar música, mas optou por trabalhar. Há quatro meses, é revendedora de produtos de emagrecimento. Aproveita as horas no transporte coletivo para fechar negócios. "Faço telefonemas e marco reuniões com clientes no trem ou no metrô", conta. Nem nos fins de semana Adriana consegue deixar a vida profissional de lado. Além de treinamentos da empresa de produtos de emagrecimento, ela ainda incrementa a renda como cabeleireira. "Não me sobra tempo nenhum, para nada", confessa.