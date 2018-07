20% das fibras ópticas ainda estão ociosas na Grande SP

Empresas especializadas em telecomunicações estimam que há 6 mil quilômetros de fibras ópticas espalhadas pela Grande São Paulo, em dutos subterrâneos e postes. De acordo com o gerente de rede externa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Marco Aurélio Fortes, cerca de 20% das fibras ópticas da região ainda estão ociosas. Esse número, no entanto, é inferior aos 92% de 2004, o que indica o grande potencial da metrópole na área tecnológica. "A fibra óptica ainda tem capacidade ilimitada de velocidade e não há nenhum outro meio semelhante", diz Fortes. Em São Paulo, 12 empresas possuem redes metropolitanas com infra-estrutura própria de fibras, usadas para transmitir dados em altíssima velocidade. Segundo a fabricante de fibra óptica Furukawa, foram vendidos, no País, 980 mil km do material em 2008. Fortes explica que o crescimento se dá, em parte, pelo uso comercial das fibras na tecnologia fiber to the home (fibra à residência), que leva redes de alta velocidade até as casas e apartamentos. Hoje, essa estrutura está presente em cerca de 40 mil domicílios paulistanos, com velocidade de conexão de até 30 Mbps (megabits por segundo). Semelhante ao fiber to the home, o sistema fiber to the lab (fibra ao laboratório) permite o uso acadêmico das redes. Já são possíveis transmissões de dados de até 1 Gbps (gigabit por segundo) em instituições como a USP e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).