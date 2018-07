A 2ª fase do vestibular da Unicamp terminou ontem com as provas de inglês e matemática. Os candidatos concorreram a 1.954 vagas em 58 cursos da Unicamp e 2 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. A divulgação das respostas começou ontem e vai até segunda-feira no site da Comvest (www.comvest.unicamp.br). As provas de aptidão serão aplicadas na próxima semana. A lista dos aprovados será divulgada no dia 7.