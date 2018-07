2 candidatos concorrem à reitoria da Unicamp

Docentes, funcionários e alunos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) vão às urnas hoje e amanhã para escolher o novo reitor para o período 2009-2012. A disputa está entre dois candidatos: a bióloga e engenheira de alimentos Glaucia Maria Pastore, de 55 anos, e o médico Fernando Ferreira Costa, de 58 anos, atual vice-reitor e coordenador-geral da universidade. Um deles substituirá o professor José Tadeu Jorge, no cargo desde abril de 2005. A posse do novo reitor, o décimo na sucessão do fundador da Unicamp, Zeferino Vaz, está marcada para o dia 17 de abril. Na Unicamp, o peso dos votos varia - os 2 mil docentes representam três quintos do total, os 32 mil alunos representam um quinto e os 7.500 funcionários, outro quinto. O eleito administrará uma instituição que concentra 15% da pesquisa universitária brasileira e 12% da pós-graduação no País. Além disso, a Unicamp está no topo do ranking de patentes, com 600 delas depositadas e 50 transferidas para o mercado. Já o orçamento da universidade para este ano está previsto em R$ 1,2 bilhão. PERFIL Caso a professora Glaucia Pastore tenha mais votos, ela pode ser a primeira reitora da Unicamp. Glaucia concluiu o doutorado em ciência de alimentos na própria instituição, em 1992, e é professora titular desde 2006. Ela atua na área de alimentos, com ênfase nos funcionais. Publicou ao menos cem artigos em periódicos especializados e 152 trabalhos em anais de eventos. Escreveu dois livros e dez capítulos de outras obras, além de ter duas patentes de produto e duas de processo tecnológico. Entre suas principais propostas estão valorização do ensino e avaliação discente, incentivo a pesquisas e desburocratização. Glaucia chama atenção para a necessidade de um quadro de carreira mais justo para o professor e de um programa de reposições de docentes e funcionários aposentados, diminuindo contratações precárias. Ela também defende um aperfeiçoamento das políticas de assistência estudantil, para ajudar alunos de diferentes classes sociais a concluir seus cursos. Com pós-doutorado na Yale School of Medicine, nos Estados Unidos, Fernando Costa foi aprovado em 1996 como professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, da qual foi diretor. Costa foi pró-reitor de pesquisa entre 2002 e 2005, e desde então é coordenador-geral da Unicamp. Tem ao menos 216 trabalhos publicados em periódicos de circulação internacional. Para Costa, os principais desafios serão manter e elevar o padrão de qualidade da Unicamp em todas as áreas de atuação. Uma das medidas seria promover uma revisão e atualização dos currículos dos cursos. Ele diz que pretende aumentar o intercâmbio nacional e internacional nas áreas de graduação, pós-graduação e pesquisa. O professor aponta como desafio a criação de uma política de atração de docentes e pesquisadores e o incremento de ações de extensão e das relações da universidade com empresas, setor público e comunidade.