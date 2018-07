14% dos casos têm complicações

Dados preliminares de uma avaliação do Ministério da Saúde apontam que a gripe sazonal tem maiores índices de complicações do que os casos de gripe suína. Enquanto a influenza comum leva 17% dos pacientes a serem internados, o vírus A(H1N1) se agrava em 14% dos infectados, afirma o secretário de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame. O índice é considerado baixo e justifica a descentralização do atendimento para as 42 mil unidades da rede de atenção básica do País. Para Beltrame, apesar das críticas, a rede está preparada. "Claro que aumenta o número de pessoas nesses locais, mas é isso mesmo que esperamos", diz. Segundo ele, o atendimento de casos de gripe, principalmente na Região Sul, não é novidade nas unidades básicas de saúde (UBS). "As pessoas não são apenas triadas ali, mas atendidas integralmente", afirma Beltrame, que explica que o medicamento também pode ser prescrito pelos médicos da atenção básica.