1/3 das cidades tem favelas; entre maiores, só prefeito de Cuiabá nega problema

A Munic também investigou a gestão municipal brasileira para os setores de transporte e habitação, temas ligados ao ambiente. Para captar a percepção dos prefeitos sobre a precariedade das moradias no Brasil, o IBGE perguntou se seus municípios têm favelas. Um terço deles respondeu que sim. Entre os municípios de porte médio (100 mil a 500 mil habitantes), o índice chega a 84,7%. Já entre as maiores cidades do País, onde as favelas são parte do cotidiano, o resultado só não foi de 100% porque o prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), disse que a capital mato-grossense, com 600 mil habitantes, não tem favelas. A pergunta foi incluída no questionário sem definição clara, devido à dificuldade que o próprio instituto tem de conceituar aglomerados populacionais irregulares de baixa renda. A idéia era captar como a habitação irregular era vista pelos gestores. A prefeitura de Cuiabá informou que não classifica as áreas carentes da cidade como favelas porque realiza obras para urbanizar as diversas comunidades que nascem de invasões de terrenos, esse sim um problema assinalado pelo prefeito como existente. "Tem favela sim", contesta Paulo Ávila, líder da Central Única de Favelas de Cuiabá. "Há uma coisa cultural aqui de não chamar de favela, chamam de grilo, por causa das invasões, mas também é pejorativo. Aqui tem comunidades sem asfalto, casas de madeira e gente em condições difíceis. É pouco, mas tem." Assim como Cuiabá, 53,2% das cidades acusaram a presença de loteamentos irregulares, mas nesse grupo também podem entrar condomínios de classe alta em áreas sem licenciamento ou que não correspondem ao projeto original. Em relação ao transporte, cerca de 30% têm serviço de ônibus municipal. Mais de 50% das cidades informaram ter mototáxis e em quase 60% moradores usam vans.