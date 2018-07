1ª chamada tem 3.434 aprovados

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou ontem a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular deste ano. Os 3.434 convocados deverão fazer matrícula até a próxima terça-feira (dia 10), das 9 horas ao meio-dia. O convocado deve levar certificado de conclusão do ensino médio (ou equivalente), histórico escolar completo do ensino médio, certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor (para brasileiros maiores de 18 anos), certificado de reservista ou atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula em cursos de formação de oficiais da reserva do Exército para maiores de 18 anos do sexo masculino, além de uma foto 3x4 recente e colorida (duas fotos no caso de estudantes da Famerp). Os candidatos que optaram pelo Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social precisam comprovar, com a apresentação do histórico escolar, ter cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública. A segunda chamada está marcada para a próxima terça-feira e a terceira será no dia 13. A partir da quarta chamada a lista sairá em março - nos dias 3, 6, 10, 13, 17, 24 e 26, às 16 horas e às 18 horas.