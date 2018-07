1ª chamada tem 2.954 aprovados

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou ontem a lista com os 2.954 aprovados na primeira chamada do vestibular 2008. A matrícula deverá ser feita na próxima terça-feira, dia 12, das 9 horas ao meio-dia, nas respectivas unidades do câmpus de Campinas. Ingressantes em Odontologia devem se dirigir ao câmpus de Limeira e alunos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) poderão optar pela matrícula em Campinas ou em São José do Rio Preto. Veja as listas completas A matrícula só será feita com apresentação de cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada dos originais do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, histórico escolar completo do ensino médio ou equivalente, certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor para maiores de 18 anos, certificado de reservista ou de serviço militar para os homens com mais de 18 anos e uma foto 3x4 recente e colorida (duas para alunos que ingressaram na Famerp). Neste ano, a Unicamp não divulgou a lista de espera juntamente com a primeira relação de convocados. Por isso, a instituição orienta os candidatos que não foram chamados a ficarem atentos às próximas listas de convocações. Serão dez no total. A segunda chamada já será divulgada no dia 12 até a meia-noite. A terceira sairá no dia 15. A quarta será publicada no dia 3 de março. No dia 6 de março, sairá a quinta chamada; e a sexta, em 11 de março. A próxima é no dia 14 de março, a oitava, no dia 24, e a última sairá no dia 27. As notas da segunda fase serão divulgadas na próxima segunda-feira (dia 11) e devem ser consultadas individualmente no site da Comvest (www.comvest.unicamp.br). No mesmo endereço, do dia 25 ao 28 de fevereiro (até as 17 horas), haverá a declaração eletrônica de interesse por vaga. Os candidatos que fizeram a segunda fase, não foram eliminados por nota 0 e não tiverem sido convocados até a terceira chamada deverão declarar interesse em continuar concorrendo a eventuais vagas nas próximas listas. Quem não declarar interesse pelo site fica eliminado do processo de convocação para a matrícula. SEGUNDA OPÇÃO Os candidatos que fizeram mais de uma opção de curso na ficha de inscrição do vestibular e forem convocados para a segunda ou terceira opções devem fazer a matrícula e, em formulário apropriado, confirmar interesse por remanejamento para o curso preferencialmente pretendido, que ocorrerá desde que surjam vagas decorrentes de desistências. Já os estudantes que não fizerem a matrícula perderão a chance de ser remanejados futuramente para os cursos desejados.