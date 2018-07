Até as 15 horas de ontem, 1.823.219 crianças de até 5 anos foram vacinadas contra a poliomielite (paralisia infantil) no Estado, de acordo com o balanço parcial da Secretaria da Saúde de São Paulo, divulgado no início da noite ontem. A meta é vacinar 2,9 milhões de crianças. A campanha de vacinação contra a polio foi aberta pela manhã no Parque Ibirapuera e ocorreu em 16,4 mil postos fixos e móveis em todo Estado.