Zooey Deschanel e Jonathan Scott começam a namorar após se conhecerem em programa de TV

Jonathan Scott e Zooey Deschanel. Foto: Instagram / @mrsilverscott

Existem romances que começam inesperadamente. Foi o caso do casal Zooey Deschanel e Jonathan Scott, de Irmãos à Obra. Os dois tiveram o primeiro encontro durante o episódio do Carpool Karaoke, que foi gravado em agosto de 2019 e exibido na última sexta-feira, 28.

No episódio, os irmãos Scott e as irmãs Deschanel se reúnem num passeio de carro, onde todos cantam e, de forma bem-humorada, contam histórias da vida pessoal.

Na gravação, Zooey aparece dirigindo ao lado de Jonathan Scott. Sem sequer imaginarem que seriam futuros namorados, os dois trocam sorrisos e riem um do outro.

No Instagram, os dois relembraram a data com carinho. "Quem diria que um karaokê mudaria nossa vida?", escreveu Jonathan Scott na rede social. "Esse foi um dia muito especial, e assistir a isso me enche de alegria", compartilhou Zooey, que interpretou Summer, do filme 500 Dias Com Ela.

Veja foto dos dois juntos: