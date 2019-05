Zoo dá à luz primeiro filho com o youtuber Christian Figueiredo

Christian Figueiredo Foto: Instagram / @christian_fig

O primeiro filho do youtuber Christian Figueiredo com a cantora Zoo nasceu na manhã desta terça-feira, 14, conforme foi anunciado pelo próprio pai no Instagram. Gael foi recebido por meio de um parto humanizado e domiciliar com o auxílio de doulas.

Zoo, que completou 40 semanas de gestação no último domingo, estava em trabalho de parto desde segunda-feira, 13, por volta das 16h. Nos stories, Christian registrou as avós do bebê enchendo uma piscina inflável com água, que seria utilizada no parto. Horas depois, publicou um vídeo em que aparece o filho ainda com o cordão umbilical. “Bom dia”, escreveu na publicação.