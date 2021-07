Zilu Godoi fala sobre processo contra Zezé Di Camargo: 'Justiça de Deus virá'

Zilu Godoi compartilhou desabafo em resposta a Zezé di Camargo Foto: Instagram/ @zilucamargooficial

Zilu Godoi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para desabafar sobre o processo que estava movendo contra ex-marido Zezé Di Camargo. Os dois se casaram em 1982 e se divorciaram em 2014.

Em vídeo no Instagram, ela explica que não concordou com a divisão de bens e criticou a postura do cantor em relação a ela. Mais cedo, ele tinha compartilhado a comemoração da vitória no processo, dizendo que "a verdade sempre prevalece".

"Estou vendo rolar nas redes o meu ex-marido se vangloriando, porque, na verdade, ontem deu notícia do processo que a gente estava tendo um com o outro e ele ganhou. Mas, lá em cima, Deus sabe quem está certo e quem está errado. A justiça do homem prevaleceu, mas a justiça de Deus virá", iniciou.

"Eu jamais entraria com um processo se eu não tivesse certeza do que acontecia com a minha vida. Infelizmente, fui imatura. No momento da emoção e do desespero, fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda que vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões da minha parte, e seria mais", explicou.

"A justiça do homem é assim, sempre olha para o lado mais forte e ele ganhou, realmente", disse. Zilu ainda explicou que não vai recorrer da decisão judicial. "Chega, o que ele me deu foi pouca coisa, mas vou fazer essa pouca coisa acontecer e eu posso viver muito bem com isso, da minha maneira", afirmou.

"Eu só queria que ele parasse de se promover em cima disso. Fico feliz por ele (...). Agora ele e a mulher dele usaram as redes sociais para tripudiar em cima de mim, não é certo, não é justo e eu estou muito chateada não de ter perdido, mas com a forma que ele está conduzindo a situação", finalizou.