Zilu Godoi fala sobre morte do pai: 'nada retratará minha dor'

Zilu Godoi durante evento em São Paulo, em novembro de 2017. Foto: Luciana Prezia

O pai de Zilu Godoi morreu na madrugada deste sábado, 7, aos 89 anos, em decorrência de complicações da covid-19. Geraldo Godoi foi diagnosticado com a doença quando se internou em um hospital de Goiânia após sofrer uma queda e ter o pulmão perfurado por uma costela que quebrou no acidente.

Um nota compartilhada no perfil de Zilu no Instagram informa que Godoi faleceu às 3h, não haverá velório e o enterro será restrito a poucos familiares. Ela, no entanto, não poderá comparecer, pois está em processo migratório nos Estados Unidos, o que a impede de sair do país.

Na sexta-feira, 6, Zilu falou sobre o caso na rede social. "Dia dos Pais se aproximando, e meu coração dilacerado em dor! Infelizmente, meu pai sofreu uma queda, fraturou três costelas e teve um dos pulmões perfurado! Ao ser hospitalizado, foi diagnosticado com covid. Desde então, nossa luta tem sido intensa! Há um ano estou passando por um processo migratório aqui nos EUA, onde sou proibida de sair do país até que tudo seja finalizado legalmente. E toda essa situação me deixa ainda mais transtornada e com sensação de impotência", escreveu.

Ela pediu que orassem para que o pai "recebesse um milagre", pois Godoi havia sido entubado na quinta-feira, no Hospital Ruy Azeredo. Zilu contou que outras pessoas da família também tinham contraído o novo coronavírus.

Neste sábado, ela publicou uma foto nos stories do Instagram em que aparece ao lado do pai no aniversário de 87 anos dele. "O senhor merece o céu. Deus o receba e nos fortaleça nesse momento. Nada retratará minha dor", disse.

Zilu explicou que tanto o pai quanto a mãe dela estavam vacinados com as duas doses contra a covid-19, e que a mãe também contraiu o novo coronavírus, mas teve sintomas leves. "Já o meu pai era diabético e estava com um quadro de infecção devido ao pulmão perfurado pela costela, que foi quebrada em uma queda. Então, o estado clínico do meu pai era mais grave, e a covid piorou a situação. Ele faleceu no 13º dia do vírus. Portanto, continuem se vacinando, continuem usando máscara e evitem aglomerações", completou.

Zilu Godoi também teve covid-19, em março deste ano, e em abril relembrou os momentos em que esteve doente. "O assunto é sério e essa doença precisa acabar! Senti intensamente os sintomas da covid-19 e, com a graça de Deus, não cheguei a me hospitalizar! Mas passei dias horríveis", disse à época. Na ocasião, ela também reforçou a importância de continuar usando máscara.