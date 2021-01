Zezinho Corrêa, do Carrapicho, tem piora em quadro de covid-19

Zezinho Correa, do grupo Carrapicho Foto: Instagram / @zezinhocorrea_oficial

Zezinho Corrêa, cantor do grupo Carrapicho, segue internado em um hospital de Manaus, no Amazonas, em decorrência da covid-19. Segundo comunicado divulgado por sua família, ele apresentou uma piora recentemente.

"O cantor estava evoluindo bem nos últimos dias, onde já não estava sedado, não estava fazendo uso de medicações vasoativas, estava respirando sem ajuda de aparelhos, quadro neurológico limpo e fazendo diálise".

"Porém, na madrugada de domingo o cantor apresentou uma piora no quadro, onde os médicos optaram pela conduta de retornar com a sedação, uso das medicações vasoativas e uso da ventilação mecânica. No momento ele está estabilizado", conclui a nota.

Confira abaixo o comunicado sobre o estado de saúde de Zezinho Corrêa, do Carrapicho.