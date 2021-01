Zezinho Correa, do Carrapicho, está intubado em UTI com covid-19

Zezinho Correa, do grupo Carrapicho Foto: Instagram / @zezinhocorrea_oficial

A família de Zezinho Correa, vocalista do grupo Carrapicho, publicou um esclarecimento nas redes sociais do cantor desmentindo boatos de que teria morrido e ressaltando que Zezinho está internado na UTI de um hospital, intubado com covid-19.

Leia também: Carrapicho lança álbum com a linguagem de seu bandolim poliglota

No comunicado, a família repudia "fake news" e explica: "Ele está na UTI da Samel [em Manaus], intubado, mas se recuperando bem da covid-19, com 100% de saturação."

"Agradecemos aos verdadeiros amigos que estão na torcida por sua recuperação e pedimos desculpas pelo susto que alguns irresponsáveis espalharam de que Zezinho teria falecido."

"Pedimos por favor mais empatia e respeito com a família, que nesse momento segue exclusivamente voltada para a total recuperação do nosso querido", prossegue.

Confira abaixo a íntegra do comunicado sobre o estado de saúde de Zezinho, do Carrapicho.

O grupo Carrapicho ficou conhecido no Brasil especialmente por conta do hit Tic Tic Tac, lançado na década de 1990. Relembre a música abaixo.