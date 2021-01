Zezé Motta recebe a vacina contra covid-19: 'alívio e gratidão'

A atriz Zezé Motta, de 76 anos, foi diagnosticada com o novo coronavírus em 2020, mas sem sintomas. Foto: Vinicius Belo

Zezé Motta comemorou o fato de ter recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira, 20, no Rio de Janeiro.

"Fui vacinada no Retiro dos Artistas, instituição que, com muito orgulho, sou vice-presidente. Hoje os nossos 57 residentes foram devidamente vacinados", contou a atriz de 76 anos de idade no Instagram.

"Obrigada, meu Deus. Devidamente vacinada. Coronavac. Instituto Butantan, o meu muito obrigada. Aos 76 anos, hoje, agora, este momento, é um dos mais marcantes da minha vida dura, porém cheia de sabor", continuou.

Zezé Motta ainda definiu o ano de 2020 como "o mais difícil de sua existência". Em maio, perdeu sua mãe, e posteriormente um primo e um sobrinho. Seu irmão ficou em estado grave por conta da covid-19.

"Deixei de fazer o que mais me dá prazer na vida: cantar e atuar. Sobrevivi confinada, sem os aplausos presenciais, que foram substituídos por lives. Sobrevivi, graças a Deus!", afirmou.

Por fim, concluiu: "Não vou dizer que estou feliz, não dá para ser feliz testemunhando tanto sofrimento. Uma coisa é certa hoje: alívio e gratidão."

Veja a postagem de Zezé Motta sobre a vacina contra a covid-19.