Zezé Motta conta que testou positivo para covid-19 ao fazer balanço de 2020

A atriz Zezé Motta, de 76 anos, foi diagnosticada com o novo coronavírus em 2020, mas sem sintomas. Foto: Vinicius Belo

Zezé Motta fez um balanço de 2020 em uma publicação no Instagram neste sábado, 19. No texto, ela revela que foi diagnosticada com o novo coronavírus, mas não teve sintomas. "Não havia falado isso antes, até porque aos 76 anos testar positivo é assustador", afirmou. Além de confirmar a infecção, a atriz perdeu um primo, vítima da covid-19, a mãe e um sobrinho - estes por outros motivos.

"Este foi um dos anos mais difíceis da minha vida", resumiu Zezé e explicou como descobriu que estava contaminada pelo Sars-CoV-2.

"Fui chamada para fazer um trabalho publicitário, há 45 dias. Hoje em dia, é de praxe as empresas realizarem o teste para a covid-19. Um dia antes das fotos, me deram a seguinte resposta: 'Zezé, a gente tem uma notícia triste. Você testou positivo, então, não vai ser possível fazer a campanha'. Fiquei superangustiada, mas não senti absolutamente nada. Graças a Deus!", relatou. Depois de 15 dias, ela fez outra campanha após um novo teste resultar negativo.

"Viver uma pandemia sem o contato virtual com vocês seria muito mais puxado pra mim... Em maio, faleceu a minha mãezinha com 95 anos. Foi muito triste, porque eu não pude ir ao hospital nem ao enterro. Em janeiro, perdi meu sobrinho Luiz Antônio durante uma cirurgia no coração e, recentemente, em novembro, morreu meu primo Adiel, vítima de covid-19. Em 54 anos de carreira, aos 76 anos de idade, posso dizer que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida o ano de 2020."

A atriz, porém, também teve boas realizações neste ano: voltou a estudar piano, começou a fazer terapia online e trabalhou "sem parar" durante a pandemia. "Como virei uma mulher digital, por incrível que pareça, fiz mais publicidade em 2020 que nos últimos anos. Quanto a trabalho, não posso reclamar da vida!"