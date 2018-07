Zezé Di Camargo revela não falar mais com a filha Vanessa

. Foto: Reprodução / Instagram @zezedicamargo

O cantor Zezé Di Camargo revelou o motivo pelo qual não tem falado com sua filha, a cantora Vanessa, em entrevista a Roberto Cabrini, do Conexão Repórter do SBT.

Perguntado pelo jornalista sobre o relacionamento com sua filha, revelou: "A gente não tá se falando. Claro que dói". Em seguida, contou o acontecimento que causou o afastamento dos dois: "Eu olhei, tava a Vanessa em cima da Gracyanne [atual namorada de Zezé] e falando um monte de coisa. Eu entrei na hora e segurei a Vanessa. Nem lembro o que ela falava, ela tava muito brava, xingando, toda descabelada, descalço.'Você roubou meu pai da minha mãe', essas coisas que filha fala".

"A Gracyanne saiu chorando lá pra dentro. Eu separei na hora, saí carregando a Vanessa no braço. Em seguida chegou o Marcos [marido], pegou a Vanessa e pegou. Houve essa agressão, puxão de cabelo", complementou.