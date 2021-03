Zezé Di Camargo lança clipe da música ‘Matuto’ em homenagem ao pai

Zezé di Camargo e o pai Francisco, que morreu aos 83 anos de idade, em novembro de 2020 Foto: Instagram/@zezedicamargo

Zezé Di Camargo perdeu o pai, grande incentivador de sua carreira de músico, em novembro de 2020. Francisco José de Camargo faleceu aos 83 anos, após 14 dias internado com complicações no intestino. O cantor sertanejo fez uma canção para homenagear seu Francisco e agora voltou ao estúdio para gravar o videoclipe de Matuto.

O vídeo foi produzido em Goiânia e teve a participação da dupla mineira Lorena e Rafaela. A letra, composta por Zezé Di Camargo em parceria com Danimar, fala sobre o amor ao campo e à vida simples, e ganhou arranjo do estilo sertanejo raiz.

O clipe foi lançado no Fantástico, neste domingo, 14, quando Zezé revelou que compôs a canção há dois anos. “Quando eu comecei a fazer essa música, numa madrugada lá em casa, eu falei: ‘essa música’… Quem que é esse cara que eu estou falando? Falei: ‘esse cara é o meu pai’. Eu vou fazer uma música para o meu pai, falando do meu pai, do que ele é”, disse.

Este ano, os filhos de Francisco, Zezé Di Camargo e Luciano, comemoram 30 anos de carreira.

Assista ao videoclipe de Matuto: