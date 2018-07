Zezé Di Camargo emprega a namorada Graciele Lacerda para ser sua 'babá'

Foto: Bang Showbiz

Zezé Di Camargo decidiu empregar sua namorada, a jornalista Graciele Lacerda, em sua equipe de produção. A ideia é aproveitar melhor a presença dela em todos os shows que faz pelo Brasil.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, Graciele começou o novo trabalho - uma espécie de babá do namorado - há cerca de um mês. Entre outras coisas, a morena é responsável pelo figurino dos shows, alimentação no camarim e ainda tem autorização para dar sugestões na produção e bastidores.

No show de comemoração dos 25 anos da dupla, por exemplo, Graciele já estava trabalhando a todo vapor.

No camarim, ela ainda encontrou com Camilla Camargo, a filha do meio de Zezé, mas as duas não posaram juntas para fotos. Nem mesmo o filho caçula de Zezé, Igor, aceitou ser fotografado com Graciele. Wanessa também não fala com a nova namorada de seu pai.

O restante da família do cantor, porém, incluindo seus pais Francisco e dona Helena, além da irmã do sertanejo, Luciele Di Camargo, aceita a moça numa boa.

Leia também no E+:

Eliminação contraditória no 'Masterchef' provoca a ira de internautas

Band abre as inscrições para o reality musical 'X Factor'