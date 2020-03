Zezé Di Camargo e Luciano vão abrir turnê 2020 em abril com gravação de DVD em SP

Globo/Reinaldo Marques Foto: Globo/Reinaldo Marques

A equipe de Zezé Di Camargo e Luciano confirmou nesta sexta-feira, 13, que a dupla abrirá no próximo 11 de abril a turnê 2020 com um show no Unimed Hall, na capital paulista. A apresentação será gravada para um DVD especial, ainda sem data de lançamento.

O repertório vai contar com músicas clássicas dos sertanejos, como É o Amor, Dois Filhos de Francisco, No Dia em que Saí de Casa, Estrada da Vida, Paixonite Aguda e Sonho de Amor. Segundo a assessoria dos irmãos, eles ainda vão fazer "surpresas e revelações" no palco.

Zezé Di Camargo e Luciano estão com 20 shows agendados pelo Brasil entre março e agosto.

Zezé publicou em seu Instagram na quinta-feira, 12, uma foto ao lado do governador de São Paulo João Doria e recebeu críticas e elogios de fãs. "Um bom café e uma boa conversa sobre o nosso Brasil", escreveu.

Já Luciano relembrou a parceria com Leonardo e Chitãozinho e Xororó, realizada no fim de 2019, no especial Amigos, na Globo, que voltou ao ar após quase 21 anos desde sua última exibição. "É muito bom estar com vocês. E que venha muito mais encontros assim", afirmou