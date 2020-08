Zezé Di Camargo e Luciano homenageiam a mãe: 'gratidão pela vida'

Zezé Di Camargo e sua mãe, Helena Foto: Instagram / @zezedicamargo

Os cantores Zezé Di Camargo e Luciano, usaram o Instagram para prestar uma homenagem à sua mãe, Helena, no último domingo, 2.

"O privilégio de sentir seu abraço, dormir em seu colo, no seu ventre, ser alimentado por você e ser amado como sou, é dádiva que agradeço sempre a Deus", escreveu Zezé.

Na sequência, concluiu: "Parabéns pelo seu dia, minha querida mãe! Te amo com a gratidão pela vida. Feliz aniversário Dona Helena, mãe de nove filhos de Francisco!"

Luciano postou uma foto com a mãe, assim como o irmão: "Quando eu a chamei no celular mais cedo para dar os parabéns, pensei em tantas palavras para dizer, mas simplesmente me calei mais uma vez ouvindo as palavras dela".

"Diante da tua sabedoria, o meu silêncio é a voz da obediência e agradecimento a Deus por me dar de presente de vida ser seu filho. Mãe, feliz aniversário!", continuou.