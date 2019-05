Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda iniciam tratamento para gravidez: ‘Saúde é o que importa’

Zezé Di Camargo e a noiva Graciele Lacerda. Foto: Ricardo Gama / Estadão

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda informaram, via stories do Instagram na terça-feira, 14, que estão começando o procedimento de fertilização in vitro para terem um filho.

"Estou voltando agora do médico, tive que fazer um monte de exame e agora vou esperar umas coisinhas para dar sequência [ao tratamento]", disse a influenciadora digital.

A noiva do sertanejo ainda está se preparando para congelar os óvulos, e o casal prevê a gravidez para o ano que vem. "Nesta altura do campeonato, quero que venha com saúde", afirmou Graciele, que tem 38 anos. “Saúde é o que importa”, completou o companheiro.

Zezé Di Camargo tem três filhos - Camilla, Igor e a cantora Wanessa Camargo -, frutos do relacionamento com Zilu Godoi. No começo deste mês, o músico, ao lado de Luciano, Leonardo e Chitãozinho e Xororó, anunciaram o retorno do especial Amigos, exibido na Globo na década de 1990 (leia aqui)