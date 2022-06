Zendaya parabeniza Tom Holland no aniversário do ator: 'Me faz a mais feliz'

Tom Holland completa 26 anos nesta quarta-feira, 1° de junho, e recebeu uma homenagem de Zendaya, sua namorada e companheira de elenco em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

A atriz, que também protagoniza a série Euphoria, compartilhou uma foto abraçada com o ator e escreveu: "O mais feliz dos aniversários para aquele que me faz a mais feliz". Em resposta, Tom deixou três corações nos comentários da publicação.

O relacionamento dos dois foi confirmado em julho de 2021, quando foram flagrados se beijando dentro de um carro em Los Angeles. Desde então, o casal se manteve discreto em suas demonstrações de afeto.

Tom Holland também foi parabenizado por outros amigos e companheiros de elenco. Mark Ruffalo, que faz o Hulk, brincou com a fama do ator de entregar spoilers dos filmes da Marvel.

"Aquele momento de alívio quando você passa por uma entrevista sem spoilers. Feliz aniversário, Tom! Eu diria que estamos melhorando, né?", escreveu ao compartilhar uma foto dos dois.

That moment of relief when you make it through an interview with no spoilers. Happy birthday @TomHolland1996! I’d say we are getting better. Right? pic.twitter.com/RFtjBeiLcJ