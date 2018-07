Zeca Pagodinho sem camisa em açougue vira piada nas redes sociais

. Foto: Reprodução / Instagram @zecapagodinho

Zeca Pagodinho volta a virar meme nas redes sociais por conta de seu jeito simples e autêntico de levar a vida. Tudo começou quando um usuário publicou uma foto do cantor sem camisa em seu perfil do Twitter. "Daí você vai no mercado e encontra o Zeca Pagodinho, sem camisa, de bermuda e chinelo. Exemplo de simplicidade, de verdade".

O cantor, que já virou meme anteriormente com fotos de seu passeio pelos Estados Unidos e também com sua reação ao ser entrevistado por um repórter durante uma enchente no Estado do Rio de Janeiro, virou novamente o centro das atenções na internet, rendendo inúmeras piadas.

Confira abaixo:

Dai vc vai no mercado e encontra o Zeca Pagodinho, sem camisa, de bermuda e chinelo. Exemplo de simplicidade, de verdade pic.twitter.com/XW2Dx16CP1 — caio (@Fcaio701) 20 de dezembro de 2016

hoje eu tô só o zeca pagodinho escolhendo carne no açougue tunado com neon pic.twitter.com/RM5OgOUI36 — Joe (@AhNegao) 22 de dezembro de 2016

Zeca Pagodinho me representa pic.twitter.com/QUZBjdJAWH — Canal Rap RJ (@CanalRapRJ) 22 de dezembro de 2016

zeca pagodinho grávido passando na sua tl e ao seu lado o tony ramos pic.twitter.com/muHmHX8JSH — anderson (@vndxr) 22 de dezembro de 2016

essas férias eu to só o zeca pagodinho pic.twitter.com/TTFDEgI1Aj — baby groot (@diabonazinha) 21 de dezembro de 2016

o zeca pagodinho é a nossa riana pic.twitter.com/MyF8wcOGqh — mulher traida (@tegretol_) 21 de dezembro de 2016