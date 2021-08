Zeca Pagodinho recebe alta hospitalar: 'Se cuidem, vacinem-se'

Zeca Pagodinho esteve hospitalizado na Casa de Saúde São José Foto: WIilton Junior / Estadão

Zeca Pagodinho teve alta hospitalar nesta quinta-feira, 19. O sambista estava internado com coronavírus desde o último sábado, 14, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio.

Nas redes sociais, foi compartilhado um vídeo da saída dele do hospital. Nas imagens, ele aparece com uma placa "venci a covid-19", cercado de balões e da equipe médica.

"Estou indo embora terminar o tratamento em casa, bacana. Levei 10 no pulmão, 10 no fígado, 10 em tudo. Se cuidem, vacinem-se ", disse o artista. Na legenda do post, foi dado mais detalhes do estado de saúde dele:

"A casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho, que estava internado para tratamento de covid-19, teve alta hoje do hospital. O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica", escreveu.

Zeca já tinha tomado as duas doses da vacina. Ele recebeu a segunda dose em julho. Na ocasião, ele chegou a cantar enquanto era imunizado: "Vai vacinar, vai vacinar".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais