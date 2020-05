Zeca Pagodinho muda de ideia e anuncia live para o Dia das Mães

Cantor e compositor Zeca Pagodinho durante entrevista sobre seu disco "Mais Feliz" Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Para a alegria da internet o cantor Zeca Pagodinho anunciou nesta quinta-feira, 7, que irá fazer uma live neste domingo, 10, mesma data em que ocorrerá o Dia das Mães. O cantor havia dito anteriormente que não iria realizar nenhuma apresentação, mas acabou mudando de ideia.

O anúncio foi feito em um vídeo publicado na conta no Instagram do cantor, em que ele aparece sentado e com a filha cortando o seu cabelo. “Cabelo ok. Zeca vai brotar na live para a alegria de vocês - e da gente também!”, diz a publicação.

Anteriormente Zeca tinha dito que não iria realizar nenhuma transmissão ao vivo, e brincou dizendo que uma das razões era “não saber tocar e não ter quem toque”. “[Quero voltar] aos palcos para a gente cantar nosso samba com palma, drinks, brindes. Enquanto isso, estou aqui ouvindo Beth Carvalho, Aniceto, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho…”, comentou ele.

Além de Zeca, os cantores Daniel e Roberto Carlos também irão fazer lives no mesmo dia, que serão transmitidas, respectivamente, na Globo e na Band. Os dois chegaram a alterar os horários das apresentações para não competirem pela audiência. A live de Zeca ocorrerá no YouTube, às 13h, no canal do artista, que pode ser acessado clicando aqui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais