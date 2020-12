Zeca Pagodinho está ansioso por vacina da covid-19: 'vou tomar duas!'

Cantor e compositor Zeca Pagodinho durante entrevista sobre seu disco "Mais Feliz" Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Zeca Pagodinho relatou sua expectativa para tomar uma vacina contra a covid-19 em entrevista ao Fantástico no último domingo, 6.

Questionado se compôs algo na quarentena, o sambista comentou as dificuldades que passou com o isolamento: "Não. Agora que eu estou melhorando, que eu andei muito triste. Você fica sem ver as pessoas, né?"

Em seguida, Zeca Pagodinho falou, em bom humor, sobre qual será o tema de suas próximas composições: "Sobre a vacina! Sobre a cura! Vou tomar duas injeções: uma em cada braço e uma em cada... [aponta para as nádegas] Vão ser quatro vacinas!"

Nesta segunda-feira, 7, foi divulgado o cronograma com as datas e como será feita a aplicação da Coronavac em São Paulo (clique aqui para conferir).

Assista à entrevista de Zeca Pagodinho ao Fantástico abaixo.