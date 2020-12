Zeca Pagodinho celebra aniversário de casamento: ‘34 anos de união’

Zeca Pagodinho e Mônica Silva celebraram 34 anos de casados Foto: Instagram/ @zecapagodinho

Zeca Pagodinho e sua esposa Mônica Silva completaram 34 anos de união, nesta terça-feira, 8. Como celebração ao aniversário de casamento, a equipe do cantor prestou uma homenagem aos dois nas redes sociais.

No Instagram do artista, de 61 anos, compartilharam dois cliques do casal, um registro mais antigo e outro mais atual, para comemorar as “bodas de oliveira”.

“Nesta terça-feira, Dia de Nossa Senhora da Conceição, Zeca e Mônica celebram 34 anos de união! Viva! Felicidades ao casal! Muito amor e sabedoria ! #bodasdeoliveira”, escreveu a equipe de Zeca na legenda.

Nos comentários da publicação, os seguidores parabenizaram Pagodinho e Mônica "Parabéns, que Deus continue abençoando essa união", disse um. "Felicidades ao casal!", falou outro. "Parabéns casal! Vocês são tudo!", escreveu um terceiro.

Além disso, a cantora Alcione também comemorou a ocasião desejando felicidades aos dois, no post. “Amo um casal! Parabéns, que Deus abençoe sempre”, disse ela.