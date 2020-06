Zeca Camargo compartilha foto relembrando festa junina no ‘É de Casa’

O apresentador Zeca Camargo Foto: Raphael Dias / Globo / Divulgação

Zeca Camargo decidiu usar as redes sociais para relembrar a festa junina do ano passado durante a exibição do programa É de Casa, da TV Globo.

Nesta quinta-feira, 25, o apresentador publicou uma foto em que aparece a caráter ao lado das ex-companheiras Ana Furtado e Patrícia Poeta.

“Isso é que é #TBT bão... Quem diria que a gente se reencontraria assim tão rápido? Amigas, colegas, parceiras @aanafurtado e @patriciapoeta nesse arraiá delicioso que fizemos com toda a equipe do “É De Casa”!”, escreveu Zeca Camargo. O apresentador não teve contrato renovado com a TV Globo após 24 anos de emissora.

Nesta quinta-feira, 25, após a demissão de Luiz Ernesto Lacombe da Band, o nome de Zeca Camargo estaria sendo cogitado para comandar o Aqui na Band, ao lado da jornalista Mariana Godoy, recém contratada da emissora.

No Instagram, Zeca Camargo também expressou toda a saudade que sente das companheiras Ana Furtado e Patrícia Poeta e mandou um recado: “Vale lembrar, vale rever, vale abraçar as coisas boas! Então fica aqui esse “correio elegante”, com saudades, carinho e a certeza de que ainda vamos pular muitas fogueiras. Beijos queridas! E bom São João - seja do jeito que for nesse 2020 tão imprevisível!”, concluiu.