Zé Neto raspa cabelo de Cristiano em live para arrecadar doações durante pandemia

A dupla Zé Neto e Cristiano durante live neste domingo, 12, para arrecadação de doações durante pandemia do novo coronavírus. Foto: YouTube/ Zé Neto e Cristiano

Live de cantores nas redes sociais é o que não falta durante a quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus. Neste domingo, 12, uma apresentação chamou atenção por uma atitude inusitada.

O cantor Zé Neto prometeu que rasparia o cabelo do companheiro Cristiano, ao vivo, caso a meta de arrecadação de alimentos ultrapassasse 100 toneladas. Esta foi a primeira vez que a dupla se apresentou na quarentena.

“A gente está muito feliz de ver a união de cantores fazendo lives nas redes sociais e é legal ver as pessoas doando em prol das famílias que mais necessitam. Nós estamos muito felizes com a nossa primeira live, respeitando as normas de saúde da OMS. E que a gente vença esse momento tão delicado no nosso País e no mundo”, declarou Cristiano.

“Se batermos a meta de 100 toneladas de alimentos doados, eu vou raspar a cabeça do Cristiano”, prometeu Zé Neto.

O público participou e, após mais de quatro horas de live, a dupla arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos para famílias carentes. Então, Zé Neto foi raspando a cabeça de Cristiano por partes.

Depois do sucesso da ação, os cantores prometeram fazer outra apresentação, ainda sem data definida, mas com outro desafio: “Se batermos 500 toneladas, eu vou raspar minha barba”, avisou Zé Neto.

Assista ao vídeo: