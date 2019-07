Zé Neto e Cristiano doam cachê de show para hospital público

Dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. Foto: Instagram/@zenetoecristiano

A dupla Zé Neto e Cristiano doou no último domingo, 21, todo o cachê de um show em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para um hospital público.

Durante o evento, Cristiano lembrou de um problema familiar que ele enfrentou quando tinha 12 anos, que o motivou a fazer o ato de caridade. "Meu pai sofreu um enfarte e foi atendido pelo SUS [Sistema Único de Saúde] no Hospital de Base [unidade médica que recebeu o dinheiro]", lembrou.

Zé Neto recordou que sua mãe trabalhou e se aposentou no local e foi com "o maior carinho do mundo" que fizeram a doação.

Os dois nasceram em São José do Rio Preto e destacaram que "amam" tocar na cidade. Para evitar julgamentos, Cristiano disse que a dupla não fez a ação filantrópica para se promover.

"Antes que apareça alguém dizendo 'eles querem se aparecer', apareça também fazendo o bem para alguém", afirmou.

Na segunda-feira, 22, a dupla sertaneja agradeceu aos fãs no Instagram pelo evento. "Histórico. Foi o maior e melhor [show] de nossas vidas. Quase quatro horas regadas a cerveja, churrasco e muitos amigos. Obrigado, Rio Preto. Dia para contarmos aos nossos filhos", escreveu.