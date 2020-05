Zé Neto anuncia nascimento da filha, Angelina, e mostra 1ª foto

Zé Neto ao lado de sua esposa e sua filha recém-nascida, Angelina Foto: Instagram / @zenetoecristiano

Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, anunciou o nascimento de sua filha, Angelina, fruto de seu relacionamento com Natália Toscano. O cantor publicou uma foto em seu Instagram na noite de terça-feira, 19, ao lado da recém-nascida.

"Finalmente chega o dia dela. Seja bem-vinda à vida, meu amor. Angelina Toscano Martins", escreveu o sertanejo

Sua esposa, Natália Toscano, também publicou uma homenagem à filha.

"Estávamos tão ansiosos para te conhecer, te pegar no colo, sentir seu cheirinho! E o sentimento não poderia ser outro: amor! Amor que transborda, que dói, que nos uniu ainda mais na missão divina de cuidar de você e seu irmão", escreveu.

Confira abaixo a primeira foto de Zé Neto com sua filha publicada no Instagram da dupla com Cristiano: