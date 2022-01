Zé Felipe e Virginia unem forças e apostam em hit do verão com dancinha de ‘Malvada’

Virginia estrela o clipe de Zé Felipe com dancinha para 'Malvada' Foto: Instagram/@zefelipecantor

"Coloca o capacete que lá vem pedrada!". O cantor e compositor Zé Felipe, 23, lançou nesta sexta-feira, 28, o clipe do novo hit Malvada.

A música já estava bombando no TikTok com a nova dança criada por Virginia Fonseca, 22, mulher e parceira de trabalho do cantor.

No aplicativo, Malvada já foi usada mais de 18 mil vezes. No Instagram, o vídeo de Virginia fazendo a dancinha soma quase 25 milhões de visualizações.

Até Marcos Mion e Gkay apareceram dançando o novo hit durante as gravações de Caldeirão.

Não é a primeira vez que o casal uniu forças para fazer um novo lançamento bombar nas redes. Toma Toma Vapo Vapo, parceria com MC Danny, também fez a cabeça de quem usa o TikTok e já foi usado mais de 950 mil vezes.

Conhecidos como ‘casal meteórico’, os dois não escondem a parceria e o orgulho de estarem juntos nas redes. Zé Felipe pediu Virginia em namoro já no segundo encontro. Com três meses de relacionamento, eles anunciaram que Maria Alice, primeira filha dos dois, estava a caminho.

Com exclusividade, o Estadão bateu um papo com o casal sobre o novo lançamento, que chegou a 1 milhão de visualizações em apenas 4 horas, e também sobre o futuro do relacionamento.

Hoje vocês são chamados de ‘casal meteórico’ por conta da rapidez que construíram a relação. O que vocês pensam sobre esse apelido?

Zé Felipe: De certa forma, traduz a nossa história, né? Tudo foi muito rápido, mas as coisas acontecem do jeito que tem que ser. Faz tanto sentido para nós dois, acho que temos um amor meteórico mesmo.

Vocês recebem muitas críticas por essa rapidez? Como lidam com elas?

Virginia: Até recebemos essas críticas... as pessoas julgam quando um relacionamento evolui tão rápido e também a nossa idade. Mas nós acreditamos demais no nosso amor e na família que formamos. É nisso que focamos: no carinho que recebemos.

Como surgiu a vontade de unir os talentos do casal para o lançamento de Malvada?

Zé Felipe: A gente se apoia em tudo nessa vida. A Virginia acompanha de perto os meus projetos: ela ouve uma música e já fala que ali cabe uma dancinha. O povo fica animado e cobra o 'bom dia' dela com as danças. É difícil saber quem não conhece a coreografia de Toma Toma Vapo Vapo (risos).

Foi uma ideia da Virginia ou do Zé Felipe? Por que apostar em uma dancinha para o TikTok?

Virginia: É algo natural, na verdade. Como o Zé falou, estou sempre ligada no que ele está produzindo e o meu trabalho é estar por dentro do que funciona nas redes sociais. Além de ser uma diversão, acredito muito na carreira dele e essa também é uma forma de demonstrar que apoio o trabalho dele.

Recentemente, a Virgnia falou, no PodCats, que vocês decidiram adiar o casamento por conta da pandemia. Foi difícil tomar essa decisão? E está sendo difícil lidar com os planos – inclusive da segunda gravidez – nesse momento?

Zé Felipe: A nossa decisão em adiar o casamento foi difícil, era algo que estávamos planejando há meses e, agora com o aumento dos casos, preferimos segurar. Achamos melhor tomar esse cuidado para não trazer uma frustração maior, pela preocupação com o povo e de também ficar longe da Maria Alice. Já estamos planejando a próxima gravidez, tudo tem o tempo certo. Vamos aguardar!

No Instagram e no TikTok, vocês costumam compartilhar vários momentos com a Maria Alice e as manchetes de jornais estão recheadas de detalhes sobre a vida íntima e familiar de vocês. Como vocês lidam e como vocês se sentem com essa exposição? Há uma vontade, por parte de algum dos dois, de ter uma vida mais privada?

Virginia: O meu conteúdo é a minha rotina, né? Da hora que eu acordo até a hora que vou dormir, é inevitável não mostrar minha filha. Sempre recebi muito carinho das pessoas que me seguem, então não tenho problema em mostrar a nossa família. Mas o foco não é 100% nisso, até porque a Maria Alice tem os momentos dela, conforme o humor e a rotina. O que mostramos é só uma parte do que acontece na nossa intimidade.

Falando de novo sobre Malvada, o vídeo da dancinha da Virginia já acumula 25 milhões de visualizações. Como está a expectativa, inclusive com a música disponível no TikTok?

Zé Felipe: É como eu digo: bota o capacete que lá vem pedrada! Estou muito ansioso pelo lançamento, sem dúvidas já é um sucesso.

E por que a música deve ser um sucesso?

Zé Felipe: A letra é a cara do verão! Gravamos o clipe em um lugar paradisíaco, com bastante cor e animação. Malvada é aquela música chiclete que gruda na cabeça e não sai mais. Para completar, tem a coreografia que está bem fácil de aprender. Não tem como não gostar, foi feito com muito carinho!

