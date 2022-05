Zé Felipe é acusado de suposto plágio em canção 'Toma Toma Vapo Vapo'

O cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo. Foto: Instagram/@zefelipecantor

O cantor Zé Felipe está sendo processado por plágio pela canção Toma Toma Vapo Vapo. O cantor José Carlos de Lima Pereira, conhecido como Carlinhos Mutuca, alega que o artista copiou a ideia que teve com a canção Vip Vap.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça de São Paulo, o caso foi registrado na Comarca de Bragança Paulista e o autor quer receber R$ 30 mil pelos danos causados, caso se comprove a cópia.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Zé Felipe que, por meio de um comunicado, negou a acusação, alegando que o músico é apenas o intérprete da canção.

"O escritório do cantor Zé Felipe esclarece, através da sua assessoria de imprensa, que tomou conhecimento da ação posposta por José Carlos. Assim sendo, o departamento jurídico está elaborando defesa comprovando que inexiste razão no mérito do pedido, como também que o Zé Felipe é apenas o intérprete da música (cantor), as demais questões deverão seguir entre o autor e gravadoras/produtoras", afirmou a equipe de Zé.

A música Toma Toma Vapo Vapo foi apenas um dos seis hits emplacados por Zé Felipe entre o top 50 das principais plataformas musicais em 2022. Ela já conta com quase 200 milhões de visualizações no YouTube.