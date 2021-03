Zé de Abreu deixa a segurança da Nova Zelândia e volta para gravar ‘Um lugar ao Sol’

José de Abreu e Carol Junger deixam a Nova Zelândia e voltam ao Brasil Foto: Reprodução Instagram / @carolynnejunger

Na noite desta terça-feira, 02, Carol Junger contou pelo Instagram sobre sua volta ao Brasil com José de Abreu, escalado para a nova novela das 21h da Globo, Um lugar ao Sol. O casal viveu na Nova Zelândia por mais de um ano e retornou às pressas para o Rio de Janeiro.

"Foi tudo muito rápido! Em questão de 6 dias o Zé foi chamado e estávamos no avião voltando. Tiveram amigos nossos da Nova Zelândia que só souberam que estávamos indo embora 3 dias antes e fiz uma despedida em cima da hora. Viver com o Zé é assim, e até hoje estou tentando entrar no ritmo", disse Carol no stories.

A maquiadora conta que ficaram fora por 1 ano e 4 meses e se não fosse a novela, ainda estariam na Nova Zelândia e depois iriam para a Austrália. "Provavelmente vamos ficar até o fim da novela e depois vamos embora de novo", afirmou, apesar de não ser uma opção voltar para lá. "Por enquanto não é uma opção porque as fronteiras estão fechadas e a novela acaba antes delas abrirem. Mas sim, quando for possível, queremos voltar lá". Por enquanto, o próximo destino é um segredo.

Carol se mostrou preocupada em voltar para o Brasil em um momento tão crítico da pandemia de coronavírus, deixando para trás a segurança da Nova Zelândia, onde a doença está controlada. "Não está sendo fácil, ainda mais pelo meu marido ser grupo de risco e termos de tomar o dobro de cuidado. Eu já estava querendo voltar pro Brasil, e por mais que já soubesse que tudo seria diferente, no fundo eu queria acreditar que não seria", destacou, concluindo que não está feliz como gostaria de estar. “Me sinto muito estranha ainda. Em 6 dias só sai na rua uma vez pra ver minha família, estou engatinhando ainda para me sentir segura e começar a viver o novo normal”.