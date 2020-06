Zé de Abreu anuncia, em live com Lula, que desfez contrato com a TV Globo

O ator José de Abreu Foto: João Cotta/Globo

Após 40 anos, José de Abreu desfez contrato com a TV Globo. Atualmente, o ator vive na Nova Zelândia após passar uma temporada em Paris, na França. O anúncio da saída da emissora ocorreu durante uma live realizada nesta quarta-feira, 3, no canal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no YouTube.

“Eu acabei de fechar um distrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Há dois meses, a gente começou uma negociação e fechamos há cerca de um mês. Tive uma boa conversa com Schröder (Carlos Henrique) na semana passada. Vou me desligar da Globo no dia 30”, afirmou.

Zé de Abreu disse que continuará trabalhando por obra certa, mas sem contrato. “É uma nova maneira de a Globo se relacionar com seus artistas. E para mim estava muito difícil sobreviver no Brasil com o salário em real. Quando saí do Brasil pela primeira vez, em 2014, o dólar estava R$ 2,22, quer dizer, a conta não ia fechar nunca. Não tinha como receber em real e viver em dólar”, ressaltou.

Sobre a quarentena diante do novo coronavírus, Zé de Abreu disse que já se sentia assim no Brasil há anos. “Vou dizer uma coisa, em quarentena, no Brasil, eu já vivia desde a primeira eleição da Dilma (Rousseff). Não posso sair na rua porque quem gosta de mim tira foto e quem não gosta fala: ‘Ah, petista filho da p…’”, declarou o ator ao participar da live com Lula.

Zé de Abreu está na Nova Zelândia aprimorando o inglês. Isso porque ele pretende investir em carreira internacional. “Uma coisa que sempre tive vontade de tentar e vou tentar agora aos 74 anos. Estou aqui na Nova Zelândia melhorando meu inglês, tentando tirar meu sotaque que, por sorte, não sei porque, todo mundo acha que sou italiano quando falo inglês. Vou tentar uma carreira internacional e vou trabalhar na Globo quando a Globo me convidar para fazer trabalho por obra certa”, concluiu.