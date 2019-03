Zé de Abreu afirma que todo mundo pede foto após se autoproclamar presidente

O ator José de Abreu. Foto: João Cotta/Globo

Depois que se autoproclamou presidente do Brasil, José de Abreu, também conhecido como Zé de Abreu, afirma que todo mundo pede foto com ele, segundo entrevista concedida ao colunista Leo Dias.

No fim de fevereiro, o ator de 72 anos disse, no Twitter, que era o novo presidente do Brasil em uma crítica ao autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.

"Acabei de me proclamar presidente do Brasil. Quem me apoia? Estou na Grécia e assumo dia 8 de março, no Galeão", afirmou na ocasião. Naquele dia, quando chegou ao aeroporto do Rio de Janeiro, foi recebido por várias pessoas que o aclamavam.

Neste domingo, em entrevista a Leo Dias, o ator disse que não imaginava a repercussão que seus tuítes teriam fora da rede social. "Fiquei muito assustado porque é uma repercussão imensa, né? E não para. Em todo lugar que eu vou as pessoas dizem 'presidente, posso tirar uma foto?'. Porque aqui no Rio ninguém tira uma foto com ator. Só turista pede. Mas com o presidente está todo mundo tirando foto. Fiquei até assustado", disse Zé de Abreu.

Perguntado sobre se tinha se arrependido da 'autoproclamação', ele afirma que não. "É uma coisa super gostosa e um amor incrível. As pessoas estão adorando a minha presidência. É só coraçãozinho vermelho na internet. Está tudo muito lindo. E é uma coisa de carinho", disse.

Ele acredita que a comoção tem origem na sensação de tristeza das pessoas devido a alguns temas sociais e políticos. "Tudo isso veio por causa dessa presidência que eu faço de comédia e as pessoas, mesmo sabendo que era falso, deu uma esperança de que poderia ser verdadeiro. E está virando uma lenda", completou.

