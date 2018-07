Zagueiro campeão pela França publica foto tomando banho com o troféu da Copa

Samuel Umtiti foi decisivo ao marcar o gol que garantiu a vitória da França sobre a Bélgica, por 1 x 0, nas semifinais da Copa. Foto: Reuters/Lee Smith

O zagueiro da seleção francesa e do Barcelona, Samuel Umtiti, campeão da Copa do Mundo da Rússia no último domingo, 15, publicou uma foto na qual toma banho junto com o troféu do torneio.

"Uma ducha com a mais bela era necessário", escreveu em sua conta no Twitter, em publicação que acompanha a foto. Rapidamente, o post viralizou nas redes sociais.

O ato de Umtiti chama a atenção porque o troféu da Copa do Mundo tem um acesso muito restrito e é visto normalmente sob forte esquema de segurança. Ele não pode sequer ser tocado por qualquer um: a honra só é concedida a campeões do torneio e chefes de Estado, além do presidente da Fifa em vigor.