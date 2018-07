Zac Efron diz que usou o Tinder, mas não teve nenhum 'match'

Foto: Divulgação

Zac Efron disse que nunca vai ser capaz de namorar ninguém. O ator de Vizinhos 2 não acredita que irá ser capaz de ir num encontro que seja a "definição exata do dicionário" com uma garota, já que demoraria muito tempo para "desfazer o que as pessoas pensam" sobre ele.

"Namorar alguém é alguma coisa que eu nunca serei capaz de fazer. Isso de acordo com a definição do dicionário, porque de um jeito ou de outro eu impactei a vida das pessoas e eles em breve vão ver. Um encontro deveria ser grande o suficiente para desfazer o que as pessoas pensam de mim", disse ao jornal jornal The Times.

No entanto, isso não significa que Zac não tenha tentado maneiras diferentes de namorar, incluindo se inscrevendo no aplicativo Tinder, mas acredita que foi rejeitado porque ninguém realmente acreditava que era ele.

"Incrivelmente quando eu me inscrevi para o Tinder, ninguém me deu match. Elas acreditaram que era falso. Isso nunca aconteceu", revelou.

O galã de 28 anos admitiu que "perdeu a cabeça" por causa da internet já que ele se focava mais nas coisas negativas que as pessoas falavam do que as positivas.

"Eu perdi minha cabeça por causa da internet. Eu lia trinta coisas positivas e uma negativa, então eu só me focava na ruim. Isso me deixou maluco", desabafou.

Zac revelou anteriormente que costumava procurar seu nome no Google toda manhã. "O que eu achei foi estrutura. Isso me levou ao equilíbrio de opostos. Você ganha da vida com o que você dá. Teve um momento que minha rotina matinal era: levantar e me procurar no Google. Mas isso já acabou, dramaticamente e em um instante, provavelmente três anos atrás. Eu percebi que se ver através do olhar dos outros não é viver sua própria vida. Eu realmente não estava sendo eu. Muitos dos meus hobbies foram jogados fora, eu não conseguia surfar ou andar de skate por medo de ser seguido. Cruzar a linha do medo é o que leva à grandeza".