Yudi Tamashiro reza com grupo em frente a hospital onde pais estão internados por covid-19

Yudi Tamashiro reza e canta com grupo de jovens em frente ao hospital onde os pais estão internados, em Santana de Parnaíba, SP Foto: Reprodução Instagram / @YudiTamashiro

Yudi Tamashiro esteve, com um grupo de amigos, em frente ao hospital em que os pais estão internados em decorrência de complicações da covid-19. Todos com máscaras e cantando, fizeram uma roda de oração para pedir a cura para eles.

O pai do artista sofreu um enfarte durante uma transferência hospitalar e, agora, está entubado para melhorar as condições de oxigenação. A mãe precisou ser internada após sentir falta de ar em casa.

Na quarta-feira, 17, Yudi gravou um vídeo no Instagram para lamentar a situação.

Aos prantos, ele confessa que está com medo do que pode acontecer diante do novo coronavírus: "Cheguei em casa, peguei a bíblia. To sozinho. É a primeira vez que entro na minha casa e meu pai... (choro) meu pai e minha mãe não estão na sala assistindo a novela deles. Não estão aqui para escutar as novidades. Meu pai está entubado, ele teve uma parada (cardíaca) e... ele estava com problemas nos rins porque não estava dando sinal, parece que precisa fazer diálise", explica.

A mãe de Yudi, segundo ele, está em um hospital particular. "O médico achou interessante internar a minha mãe, só que não tinha vaga no hospital particular e me bateu mais desespero ainda, porque não é possível! Fiz a correria, fui até um hospital público e consegui internar a minha mãe. Mas, se você está vendo esse vídeo e ainda não foi a um hospital, está uma loucura. O que que é isso?", desabafou.

A irmã de Yudi também está com o coronavírus, mas se recupera em casa. "Esse vírus não é brincadeira. Mesmo eu estando sozinho, me sinto acompanhado", afirmou o artista, mostrando a bíblia. A publicação foi comentada por Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos. "Você não ta sozinho não. Deus é com vocês e ele fará uma obra gigante na vida do seu pai . Força Yudi . Estou aqui por vocês, contem comigo", escreveu no Instagram.

