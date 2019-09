Yudi Tamashiro é assaltado à mão armada em São Paulo

Yudi Tamashiro ficou conhecido por apresentar o programa infantil 'Bom dia & Cia', no SBT Foto: YouTube / @Love Treta com Rafael Cortez

Yudi Tamashiro usou o Instagram na noite desta quinta-feira, 19, para contar aos fãs que foi assaltado à mão armada na avenida Ibirapuera, na capital paulista. A publicação informa que o apresentador e a família estão bem. No entanto, o artista adiou o lançamento do video clipe da música Eu mudei e as ações de divulgação que estavam marcados para ontem.

O apresentador foi abordado por volta das 18h na avenida Ibirapuera quando retornava de uma sessão de fisioterapia. Yudi estava parado no trânsito com os vidros do carro aberto, sua mãe Tânia, 55 anos, e sua irmã Yumi, 23 anos estavam com ele. O assaltante que estava armado levou celulares, carteiras e um notebook.

Segundo a assessoria de imprensa de Yudi, ninguém se machucou, mas Tânia "está muito abalada por ter visto os filhos na mira de uma arma".

Duas quadras, após ter sofrido o assalto o cantor se deparou com uma viatura da polícia e foi orientado a fazer o boletim de ocorrência (BO) em uma delegacia de Barueri, pois mora em Alphaville.

Yudi Tamashiro ficou conhecido por apresentar o programa infantil Bom dia & Cia, no SBT. Atualmente, aposta em sua carreira como cantor e compositor.