Yudi Tamashiro deixa sanduíche de lado para dançar em lanchonete e vídeo viraliza; veja

O dançarino Yudi Tamashiro, ex-apresentador do SBT. Foto: Instagram/@yuditamashiro

Um vídeo de Yudi Tamashiro fez a alegria da internet na noite desta quinta-feira, 1. Isso porque ele foi flagrado ao largar um sanduíche que estava comendo para dançar com garçons de uma lanchonete em São Paulo.

Há três meses, o apresentador havia se afastado da dança quando se machucou ao fazer o movimento conhecido como freeze. Ele teve uma lesão no nervo ciático na época.

No domingo, 27, Yudi conta que acordou se sentindo muito melhor e resolveu sair da dieta e ir à uma hamburgueria de São Paulo. Enquanto saboreava um lanche, garçons do estabelecimento começaram a dançar ao som de Bruno Mars. O local estava cheio e uma cliente reconheceu Yudi e filmou a cena. “Vai, Yudi”, pedia timidamente a cliente enquanto filmava.

Yudi só decidiu dançar com os garçons quando uma pessoa o abordou. “Depois de meses sem dançar por conta da minha lesão eu voltei. Estava comendo na Johnny Rockets e me chamaram pra dançar e eu topei. Obrigado Juninho Candido e sua namorada por ter registrado essa volta”, escreveu na legenda da imagem que publicou no Instagram.

O apresentador pediu autorização da garota para postar o vídeo que fez sobre a performance na lanchonete.

Assista ao vídeo:

No Twitter, os internautas comentaram o vídeo. “Que pessoa gente boa deve ser o Yudi. Parar de comer para ir dançar! O maior ser humano”, escreveu um seguidor. “Mano do céu, você ganhou meu coração. Simples demais!”, comentou outra.

Que pessoa gente boa deve ser o @yuditamashiro, parar de comer pra ir dançar!!!!!! O maior ser humano vivo pic.twitter.com/C0bqdcarIb — Braian Rizzo (@braian) August 1, 2019

Mano do céu vc ganhou meu coração. Simples demais! Gente boa demais. Podia ter dado xilique com até uma certa razão, mas nãoooo...foi lá e mostrou toda essa fofura. ?? — é Priscila, não patricia (@pree_silva) August 2, 2019