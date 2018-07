Youtuber Whindersson Nunes pede a namorada em casamento e encanta a internet

Trecho do vídeo em que Whindersson pede a namorada em casamento. Foto: www.youtube.com/user/whinderssonnunes

Na última quarta-feira, 29, Whindersson Nunes completou um ano de namoro com Luisa Sonza. Desde o início do relacionamento, os dois costumam publicar declarações um para o outro nas redes sociais, e, nessa data, não foi diferente. Mas a comemoração do primeiro ano juntos teve uma surpresa.

O youtuber pediu a namorada em casamento! O momento foi gravado e, claro, publicado no canal do YouTube de Whindersson. No vídeo, Luisa aparece vendada quando o namorado lhe dá um presente, que ela tem que adivinhar o que é. Ela diz que é um anel, então tira a venda e vê o namorado se ajoelhando e a pedindo em casamento. Emocionada, Luisa diz 'quero', e os dois se beijam.

O vídeo viralizou e já tem mais de 3 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Nas redes sociais, muitos internautas compartilharam o vídeo emocionadas com o pedido.