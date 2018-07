Youtuber se irrita com insinuações sobre relacionamento com o ginasta Arthur Nory

Foto: Reprodução/Instagram

O modelo e youtuber Federico Devito ficou bastante irritado ao ser apontado como namorado do ginasta Arthur Nory, que disputa os Jogos Olímpicos no Rio.

Devito está na cidade acompanhando as disputas e alguns de seus seguidores perguntaram se ele estava na cidade para assistir de perto seu suposto namorado.

Irritado com as insinuações, o youtuber subiu o tom e pediu para os seguidores pararem com este tipo de comentário.

"Gente, chega! Vocês me enchendo o saco com o japonês está pior que na época do Luan [Poffo - youtuber]. Chega, deu por hoje", escreveu o rapaz em seu Twitter. A mensagem foi apagada minutos depois.

Federico virou ídolo adolescente ao ser eleito um dos 'colírios' da revista Capricho. Há dois anos, decidiu sair do armário. No ano passado, postou várias fotos ao lado do ginasta e o público pensou que os dois estavam namorando, mas Devito nunca admitiu - e tampouco recusou. Após as especulações, o modelo optou por deletar as fotos em que aparece com o atleta.