Youtuber Lucas Lira tem canal hackeado e desativado

O youtuber Lucas Lira teve o canal 'Invento na Hora' hackeado e desativado. Foto: Instagram/@lucas_lira

Nesta segunda-feira, 17, o nome do youtuber Lucas Lira ganhou destaque no Twitter, após ter seu canal, Invento na Hora, com 14,1 milhões de inscritos, ser hackeado. O próprio influenciador digital usou a rede social para confirmar a notícia e pedir ajuda ao YouTube.

"Acordei com uma ótima notícia hoje... meu canal foi hackeado. Equipe do YouTube pode me ajudar de alguma forma?", escreveu o influencer.

Um vídeo de Elon Musk foi publicado no canal, que teve o nome trocado. Momentos depois, a conta foi desativada e tem o preocupado. "Agora o canal foi desativado por completo, mas antes o hacker alterou o nome pra Ark Invest e tava rodando esse vídeo 'ao vivo'", informou o youtuber ao exibir um print da tela.

No Twitter, fãs de Lucas Lira lamentam o ocorrido e fazem apelo para o YouTube recuperar a conta.

Alguém ajuda o Lucas Lira!!!! Velho se ele não conseguir voltar eu vou ficar muito triste sério pic.twitter.com/UM2nVdX7f0 — ✈︎ (@ojamessz) July 18, 2022

EU NÃO ACREDITO MANO! o canal Invento na Hora (Lucas Lira) foi hackeado, já foram varios canais hackeados só esse ano e o Youtube fez bosta nenhuma para resolver isso pic.twitter.com/4GUj6qFyaa — mt em clima de processo judicial (@thevenet_miguel) July 18, 2022